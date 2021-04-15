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Öğrenciler, e-Twinning projesi ile “Cinsiyet Eşitliği” konusunda bilgilendiriliyor

İHA

Öğrenciler, e-Twinning projesi ile “Cinsiyet Eşitliği” konusunda bilgilendiriliyor

Bartın’da Köksal Toptan Anadolu Lisesi ile birlikte Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın farklı illerindeki okulların dâhil olduğu eTwinning projesinde öğrenciler “Cinsiyet Eşitliği” konusunda bilgilendiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen “21.Yüzyılda Kadının Değeri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adlı proje hayata geçiriliyor. Proje, ülkemizden Bartın, Denizli, Eskişehir, Kocaeli ve Muğla illeri ile Azerbaycan’ın farklı illerinden 12 öğretmenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Durdane Gözübüyük’ün de ortağı olduğu projede öğrencilere fark oluşturacak eğitimler veriliyor.
Proje hakkında bilgiler veren Durdane Gözübüyük, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmanın yollarından birinin eğitim olduğunu söyledi.
Gözübüyük, “Proje kapsamında öğrencilerimize Aralık ayından bu yana çeşitli eğitimler vermekteyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitimini vererek kadın ve kız çocuklarının konumlarının güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Öğrencilerin kadın hareketliliğinin tarihsel süreçleri hakkında bilgi sahibi olmasına destek oluyoruz. Kültürel çeşitliliğin önemine vurgu yaparak öğrencilerimizin toplumuzdaki cinsiyet eşitsizliğini analiz etmelerini sağlıyoruz. Eğitim sonucunda proje ödevleriyle öğrencilerin bir soruna farklı çözümler sunma becerisi kazanmalarını hedefliyoruz. Ayrıca araştıran, sorgulayan, fark eden, iş birlikçi bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.” diye konuştu.
Projeyle dünyayı iyileştirme adına bir katkıda bulunmak istediklerini de vurgulayan Gözübüyük, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, kadının güçlenmesine katkıda bulunan, çevresine bu konuda farkındalık aşılayan, bilinçli bireyler yetiştirmek ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarından Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin eğitimini almış araştıran, sorgulayan, işbirlikçi bireyler projenin beklenen sonuçlarındandır. Ayrıca Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde problem çözme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak projenin diğer bir beklenen sonucudur.” ifadelerini kullandı.

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