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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en etkili yayınlar arasında yer aldı

İHA

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en etkili yayınlar arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), TR Dizin tarafından 1.459 dergi arasında etki faktörü (impact factor) üzerinden yapılan sıralamada 6’ıncı, Eğitim Fakültesi dergileri arasında ise 3’üncü sırada yer aldı.
ULAKBİM tarafından hazırlanan TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergilerin 20192020 yıllarını kapsayan 2 yıllık etki faktörleri (impact factor) kamuoyu ile paylaştı. Veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerin aldığı atıf durumu ile ilgili sayısal veriler değerlendirildiğinde, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD) (0,033 impact faktor) 1.459 dergi arasında etki faktörü en yüksek 6’ıncı yayın oldu. Eğitim Fakülteleri dergileri arasında ise BÜEFAD 3’üncü sırada yer almayı başardı.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk, “Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), Eğitim Fakültesi tarafından çevrimiçi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergidir. 2012 yılında yayım hayatına başlayan BUEFAD, 2018 yılında tüm makalelerini İngilizce ve Türkçe dillerinde tam metin olarak yayımlamaya başlamış, 2020 Şubat sayısı ile birlikte ise sadece İngilizce tam metin yayımlamaya başlamıştır. BUEFAD; Ulakbim TR Dizin, Index Copernicus, Proquest, EBSCOhost, Citefactor, Open Academic Journal Index, Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından dizinlenmektedir.” dedi.
‘Üreten Üniversite’ anlayışıyla üniversitenin tüm bileşenleriyle birlikte gayret gösterdiklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası yayın sayımızı her geçen gün arttırırken, bilimsel üretkenliğimize değer katacak çalışmaları da başarıyla sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle bilimsel anlamda önemli bir kazanım elde ettiğimiz dergilerimizin yayınlanmasında emek veren ve çalışmalarıyla geleceğimize değer katan tüm yol arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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