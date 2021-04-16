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Fındığa zarar veren böceğin tespiti için çift taraflı bant kullanıldı

DHA

Fındığa zarar veren böceğin tespiti için çift taraflı bant kullanıldı


Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA) BARTIN Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındığın verimi ve kalitesini yüzde 70 oranında azaltan halk arasında 'fındık gülü' olarak bilinen kozalak akarı böceğinin tespiti için ilk defa çift tarafı yapışkanlı bant kullandı. Banda yapışan böceğin görülmesi üzerine fındık üreticilerine ilaçlama konusunda uyarıda bulunuldu.
Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Ürün ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü geliştirdikleri yöntemle, fındıkta uç kurumalarıyla verim ve kaliteyi yüzde 70 oranında azaltan, fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek, zarar veren kozalak akarı ile yeni mücadele yöntemi geliştirdi. Ekipler, kozalak akarı böceğini sağlıklı gözlere geçmeden tespit etmeyi başardı. 60 bin dönümlük arazide yılda 6 bin ton fındık üretiminin gerçekleştirildiği Bartın´da ekipler geçen aylarda çift taraflı bantlama yöntemini geliştirerek, örnek fındık bahçelerinde uygulama yaptı. 6 bin 500 fındık üreticisinin bulunduğu kentte ekipler, fındık gözünün altına konulan çift taraflı yapışkanlı bandı çıkartarak, laboratuvar ortamında inceledi. Yapılan incelemede kozalak akarı böceğinin gözlere gitme zamanının tespiti yapılarak, çiftçilere ilaçlama konusunda cep telefonu mesajları ile uyarıda bulunuldu. Özellikle bahar aylarına girişte sıcaklığın artmaya başladığı haftalarda fındık ağaçlarında görülmeye başlanan böcek için çiftçiler tahmini olarak, ilaçlama yapmak zorunda kalırken, uygulanan yeni yöntemle çiftçilerin tam zamanında ilaçlama yapılması sağlanıyor.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce dün üreticilerin cep telefonlarına atılan mesajda, "İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu kontrol ve tespitlere göre fındık kozalak akarı ile ilaçlı mücadele dönemi başlamıştır. Fındık üreticilerimizin ilaçlı mücadele yapmaları önemle duyurulur" denildi.
'BARTIN FINDIKTA KABUĞUNU KIRACAK'
Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Uluköy köyünde 20 dönüm arazide fındık yetiştiren Şükrü Özcan´ın fındık bahçesine giderek, ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledi.
Yasin Önder çalışmayla ilgili olarak, "Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sayesinde kozalak akarı böceğinin tespitinde bant çalışması yapılarak, önemli bir yol kat ettik. Kozalak akarı böceği ile mücadele için Bartın için ekiplerimiz büyük çaba gösterdi. Bu böceğinin yürüme zamanını tespitin laboratuvar ortamında tespit ettik. Şimdi de bu böceğin ilaçlanması ile ilgili çiftçilerimize mesajlar atarak, uyarıda bulunduk. En sonunda Bartın fındıkta kabuğunu kıracaktır" dedi.
Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Yıldırım, "Fındık kozalak akarı böceği üretimi ve verimi engelleyen en önümle zararlılardan biridir. Bu böcekle mücadele yapılmadığı zaman özellikle meyve veriminde yüzde 50´nin üzerinde azalma söz konusudur. Bu böceğin mücadele zamanı iyi tespit edebilmek çok önemlidir. Biz bunu göz önüne alarak Türkiye´de ilk kez fındıktan çift taraflı bant yöntemiyle böceğin kozalaklardan çıkış zamanını tespit ederek, ilaçlama zamanını ortaya koyduk. Bu sayede çiftçinin kullandığı ilaç boşa gitmeyecek, hem de bu zararlı böcekle etkili mücadele yapmış olacağız. Daha önce böyle bir yöntem olduğunu görmedik. Biz bunu geliştirdik, bununla çok daha kolay bir şekilde zararlı böceğin sağlıklı gözlere gitme zamanını da görmüş olduk. Yaptığımız yöntemle zararlının yoğunluğunu görerek, çiftçimize mesaj atarak, uyarmış oluyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-16 11:40:16

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