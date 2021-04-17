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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik merkezi, minik yüzlerde tebessüm oldu

İHA

Gençlik merkezi, minik yüzlerde tebessüm oldu

Bartın Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ‘Minik Yüzlerde Tebessüm Ol’ projesi kapsamında toplanan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri köy okulundaki öğrencilerle buluşturuldu.
Bartın Gençlik Merkezi tarafından organize edilen ‘Minik Yüzlerde Tebessüm Ol’ projesi kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler tarafından yüzlerce oyuncak, kırtasiye malzemesi, kalem setleri, defterler ve çeşitli eğitim materyalleri toplanıp koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edilerek paketlendi.
Paketlenen oyuncak ve diğer eğitim malzemeleri gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekip tarafından Karainler İlkokulunda eğitimöğretim gören minik öğrencilere armağan edildi.
Anasınıfı öğrencileri kendileri için hazırlanan paketleri açtıklarında karşılaştıkları oyuncaklarla büyük mutluluk yaşarken diğer sınıflardaki öğrencilerde kendilerine hediye edilen ve sınıflarını süsleyen eğitim materyalleri için Gençlik Merkezi görevlilerine teşekkür ettiler.
Proje ile köy okullarında eğitim öğretim gören minik yüzlerde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Bartın Gençlik Merkezi Müdürü Muammer Coşkun, “Bartın Gençlik Merkezimizde gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte yürüttüğümüz minik yüzlerde tebessüm ol adlı proje ile kullanılmış veya hiç kullanılmamış oyuncakları toplayıp bu gençlerimiz sayesinde ihtiyacı olan köy okullarındaki çocuklarımıza ulaştırmak. Sadece oyuncak değil eğitim materyalleri, kalem setleri, defterler ve balonlar şeklinde çocukların hoşlarına gidebilecek bazı materyalleri de çocuklarla buluşturmuş olduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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