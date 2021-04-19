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Bartın’da vaka artışları sürüyor Bartın'da vaka yayılım nedenlerinin analizi çıkarıldı

İHA

Bartın’da vaka artışları sürüyor Bartın'da vaka yayılım nedenlerinin analizi çıkarıldı

Batı Karadeniz bölgesinin önemli turizm kentlerinden biri olan Bartın’da vaka artışı sürüyor. Bartın Valiliğince haftalık vaka analizlerine göre yapılan açıklama ile vaka yayılım nedenlerinin başında ev temasları, akraba ziyaretleri ve il dışı temasların yer aldığı bildirildi.
Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği Batı Karadeniz bölgesinin turistik illeri arasında yer alan Bartın’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vatandaşlar vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için herkesin dikkatli davranarak tedbirlere uyması gerektiğini ifade ettiler.
Nisan ayının ilk haftasında Türkiye’de en çok vaka artışının görüldüğü 10 ilden biri Bartın olurken 100.000 nüfusa karşılık gelen 1016 Nisan tarihli güncel insidans haritasında kentteki vaka oranı 512,11 olarak açıklandı.
Bartın’da Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
Kısmi kapanmanın yetersiz kaldığını ifade eden vatandaşlar, vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için herkesin dikkatli davranarak tedbirlere uyması gerektiğini ifade ettiler.
Bartın Valiliğince yapılan duyuruda ise haftalık vaka analizi sonucunda kentte covid1 virüsünün yayılmasındaki temel üç sebebin mevcut vakalarla evdeki temas, eş dost ve akraba ziyaretleri ile il dışı temas olduğu görüldüğü ifade edildi.
Vatandaşlardan evdeki vaka ile izolasyonu sağlayamayacak olmaları durumunda önerilen yurt karantinası teklifini kabul etmeleri, ev ziyaretleri ve misafirliklere gidilmemesi, il dışından gelen vatandaşların en az 48 saat kendilerini izole etmeleri ve sağlık görevlileri tarafından ikametlerde ücretsiz PCR testini yaptırmaları istenildi.

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