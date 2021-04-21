Kaçak avcı tarafından vurulan gebe karaca telef oldu



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde kaçak avcıların vurduğu gebe karaca telef oldu. Karacayı vuran avcıyı bulmak için çalışma başlatıldı.

Ulus ilçesine bağlı Kadıköy köyünde ormanlık alanda dün bir karaca kaçak avlanan kişi tarafından tüfekle vuruldu. Av köpeklerinin kovaladığı karaca köye sığındı. Yaralanan karacayı gören vatandaşlar durumu Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bildirdi. Ancak, karaca kısa süre sonra telef oldu.

Kaçak avlanan kişiyi bulmak için ekipler çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucu ikizlere gebe olduğu belirlenen karaca ekiplerin tutanak hazırlamasının ardından gömüldü.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-04-21 13:59:52



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