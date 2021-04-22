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Down sendromlu İrem, temsili Kaymakam oldu Temsili Kaymakamın ilk isteği şeker oldu

İHA

Down sendromlu İrem, temsili Kaymakam oldu Temsili Kaymakamın ilk isteği şeker oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol’u ziyaret eden Down sendromlu İrem Serdar temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturdu. Temsili Kaymakam Serdar kaymakamlık çalışanlarından kendisi için şeker arkadaşları için top isteğinde bulundu.
Bartın Amasra ilçesi Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Özel Eğitim 8'inci sınıf öğrencisi Down sendromlu İrem Serdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla annesi ve öğretmenleriyle birlikte Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol’u ziyaret etti.
Kaymakam Gürbüzerol’a çiçek takdim eden Down sendromlu Serdar daha sonra temsili olarak kaymakamlık koltuğuna oturdu. Temsili Kaymakam Serdar’a bir isteğinin olup olmadığı sorulurken Serdar’ın kendisi için şeker ve arkadaşları için top istemesi neşeli anlar oluşturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ezberlediği şiiri de okuyan temsili Kaymakam Serdar’ın oldukça heyecanlı olduğu görüldü.
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ziyaretinden dolayı Serdar’a teşekkür ederken isteklerinin yerine getirilmesi içinde Kaymakamlık çalışanlarına talimat verdi.

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