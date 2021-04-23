Bartın’da araç konvoyu ile 23 Nisan coşkusu yaşatıldı

Bartın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara şehrin cadde ve sokaklarında dolaşan konvoy ile bayram coşkusu yaşatıldı.

Bartın Valiliği tarafından kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenledi. Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için tertip edilen 23 Nisan konvoyu Bartın Valiliği önünden start aldı. Motorize yunus ekiplerinin öncülük ettiği konvoya protokol üyeleri de araçlarıyla eşlik etti.

Çatmaca, Gölbucağı, Yalı, Orduyeri, Toki Konutları, Kavaklı caddelerinden kent merkezine ilerleyen konvoy turu daha sonra Hendekyanı Caddesi, Türbe Caddesi ve Kemer Köprü mahallesi istikametinde ilerleyerek Valilik binası önünde sona erdi.

23 Nisan şarkılarının çalındığı konvoya Bartın’da yaşayan vatandaşlar ve çocuklar evlerinin camlarına ve balkonlarına çıkıp Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

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