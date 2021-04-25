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Futbol okuluna gidemeyen oğlu için garajın üstüne halı saha yaptı

DHA

Futbol okuluna gidemeyen oğlu için garajın üstüne halı saha yaptı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, 2 çocuk babası İsa Fındık (36), pandemi döneminde futbol okuluna gidemeyen oğlu Burak (11) için evinin yanındaki garajın üzerine mini halı saha yaptı. Burak burada arkadaşlarıyla top oynuyor.
Ulugeçitkadı köyünde yaşayan elektrik teknisyeni İsa Fındık, büyük oğlu Burak koronavirüs nedeniyle futbol okuluna gidemeyince 2 ay önce çocuğu için bir şeyler yapmaya karar verdi. İsa Fındık, evinin yanında bulunan üzeri beton olan garajı halı saha yapmaya karar verdi. Daha önce halı yıkamak kullandığı 65 metrekare büyüklüğündeki alanın üzerine halı saha yapan Fındık, içine de borulardan yaptığı bir kale yerleştirdi. Yerleri evde kullanmadığı kilim ve halıları yerleştiren İsa Fındık, oğlunun istediği zamanlarda futbol oynamasını sağladı. Evin oturma odasında krampon ve formalarını giyen Burak Fındık ve arkadaşları gün içinde futbol antrenmanı yapıyor.. Topun dışarıya kaçmaması için file sistemi de kuran İsa Fındık, halı sahaya 15 bin TL harcadı. Halı sahanın dış bölümüne de  'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' yazılı afiş astı.
'ANTERMANLARINI MİNİ HALI SAHADA YAPIYOR, BİZ DE MUTLU OLUYORUZ'
Koronavirüs salgını nedeniyle böyle fikir aklına geldiğini belirten İsa Fındık, "Pandemi döneminde okulların kapalı olması nedeniyle çocuk spordan uzak kaldı. Ben de bunu yapmaya karar verdim. Bazen oğlumla antrenman yapıyoruz. Altı araba garajıydı. burayı da değerlendirmiş olduk. Yoldan geçen insanlar duruyor, fotoğraf çekiyor. Burası çok dikkat çekiyor. Çocuklarda şu anki hallerinden çok memnunlar. Antrenmanlarını mini halı sahada yapıyor, biz de mutlu oluyoruz" dedi. 
'FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM'
Burak Fındık, futbol oynamayı çok sevdiğini belirterek, "Babam bize böyle güzel bir yer yaptı. Gelecekte futbolcu olmak istiyorum. Burada arkadaşlarımızla beraber futbol oynuyoruz. Şu anda virüs var diye dışarıya çıkamıyoruz. Ama burada daha çok vakit geçiriyoruz. Sürekli antrenman yapıyoruz. Bu da benim futbol açısından gelişmemi sağlıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-25 10:50:47

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