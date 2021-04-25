Üzerine elektrik direği devrilen işçi öldü

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN'da, elektrik tellerine değen ağaç dallarını kestiği sırada üzerine direğin devrilmesi sonucu yaralanan Recep Yakışık (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Elektrik kurumunun hat bakım işinde görevli Recep Yakışık, 1 Nisan günü Karayakup köyünde yol kenarında bulunan tellere değen ağaç dallarını kestiği sırada elektrik direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Başına darbe alan Recep Yakışık, Bartın Devlet Hastanesi´nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yakışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi. Evli ve 5 çocuk babası Yakışık'ın ölümü üzüntü yarattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-04-25 17:02:59



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