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Ege´den hayat kurtaran komşularına teşekkür 

DHA

Ege´den hayat kurtaran komşularına teşekkür 


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, dili boğazına kaçan Ege Tahtasız (6) komşuları Güçlü Ocakçı´nın müdahalesiyle hayata döndü. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ege, kendisini kurtaran Ocaklı ile bir araya geldiğinde sarılarak, "Seni çok seviyorum" dedi. Görüntülerin medyada yayınlamasından sonra çok sayıda telefon aldığını söyleyen Güçlü Ocakçı, "Ben bu olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Yıllar önce tanıştığım insanlar ve asker arkadaşlarım beni aradı. Bende onur duydum. Burada önemli olan Ege´nin hayatta olmasıdır. Bu hayatım boyunca unutamayacağım bir olay oldu." diye konuştu. 
Dün, Bartın Okulak Mahallesi´nde evin önünde market arabasıyla oynadığı sırada yere düşen Ege Tahtasız´ın dili boğazına kaçtı. Mali müşavir olan eşinin iş yerinde bulunan Güçlü Ocakçı olduğu yerde zıplayan çocuğu görünce dışarı çıktı. Güçlü Ocakçı çocuğa müdahalede bulunup dili çıkartarak, hayata döndürdü. Ege götürüldüğü hastanede kontrolden geçirildi. Ege ve annesi Gülcan Tahtasız (45), Güçlü Ocakçı´ya teşekkür etti. Güçlü Ocakçı´ya sarılan Ege, "Seni çok seviyorum" dedi. Gülcan Tahtasız ise, "Size ne kadar çok teşekkür etsek azdır." diyerek, oğlunu kurtaran Ocakçı´ya şükranlarını sundu. 
`GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE DEHŞETE DÜŞTÜK´ 
Çocuğunun yanında ayrılmasıyla üzücü durumun aynı anda yaşandığını söyleyen Gülcan Tahtasız, "Benim durumu öğrenip geldiğim anda, zaten her şey yaşanmıştı. Aile olarak bu bizim için çok yıkıcı ve üzücü bir durum oldu ve hala bu durumu atlatabilmiş değiliz. Çok şükür Ege´nin sağlığında herhangi bir sorun yok. Görüntüleri izleyince dehşete düştük. Dizlerimin bağı çözüldü. Eğer ben orada olsaydım dizlerimin bağı çözülürdü, hiçbir şey yapamazdım. O yüzden Güçlü beye çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın." dedi. 
`TÜRKİYE´NİN HER YERİNDEN TEŞEKKÜR EDİYORLAR´ 
Görüntülerin medyada yayınlamasından sonra çok sayıda telefon aldığını söyleyen Güçlü Ocakçı, "Bugün telefonlarıma bakmadım. Çok arayan oldu. Hatta Ankara´dan bile arayarak, bir dernek bana ödül vermek istediğini söyledi. Ben bu olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Yıllar önce tanıştığım insanlar ve asker arkadaşlarım beni aradı. Bende onur duydum. Burada önemli olan Ege´nin hayatta olmasıdır. Bu hayatım boyunca unutamayacağım bir olay oldu. Çok mutluyom." diye konuştu. 
`GÜÇLÜ AMCA BENİ KURTARDI´ 
Ege Tahtasız ise, "Arabaya bindikten sonra bir anda düştüm. Sonrasında belim büküldü. Ondan dilim ters döndü ve Güçlü amcam bana yardım etti. Sonra hastaneye gittik. Bir şeyim yokmuş, Güçlü amcaya teşekkürler." dedi.   DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-26 19:20:30

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