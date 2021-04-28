Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Bartın’da hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 nolu çevre yolunda, Amasra istikametinden Vural Ak kavşağı istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 34 FL 2702 plakalı motosiklet refüj arasında yer alan yaya geçidini kullanarak karşı şeride geçmek için manevra yaptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.S.Ö. yönetimindeki 67 LK 767 plakalı Ford marka hafif ticari araç duramayarak motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü M.Ç. ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü M.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünün kaskı, ayakkabıları ve taşıdığı pide poşetinin çevreye savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.