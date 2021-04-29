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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun mazbatasını aldı

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Orhan Uzun’a Rektörlük mazbatası, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç’tan alan Rektör Uzun, “Geride bıraktığımız dört yıllık dönemde gurur duyulacak bir gelişim gösterdik. Tüm bileşenlerimiz ile birlikte bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için gayret gösterdik ve başarılarımıza her geçen gün yenilerini ekledik. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bu düşüncelerle şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, YÖK üyelerimize ve bizlere inanarak desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Geçmiş dönemimizde olduğu gibi önümüzdeki dört yıllık süreçte de Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize daha çok ve hayırlı hizmetler yapabilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.
YÖK Başkanı Saraç ise Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun’u tebrik ederek, yeni döneminde başarılar diledi.

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