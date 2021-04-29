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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’ndeki konferansta “Destansı Zafer Kut’ül Amare” konuşuldu

İHA

Bartın Üniversitesi’ndeki konferansta “Destansı Zafer Kut’ül Amare” konuşuldu

Bartın Üniversitesi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansta, Birinci Dünya Savaşı’nda İngiliz Ordusu’nun Türk Ordusu’na teslim olmasıyla birlikte yaşanan “Kut’ül Amare Zaferi” konuşuldu.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından gerçekleştirilen “Kut'ül Amare Zaferi” adlı konferans yoğun ilgi gördü. Çevrimiçi olarak düzenlenen konferansta konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özcan, “Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun İngilizlere karşı kazandığı Çanakkale zaferi kadar önemli olan bir diğer zafer de Kut’ül Amare Zaferi olmuştur.” dedi.
Kut’ül Amare’nin tarihteki destansı zaferlerden biri olduğunu ifade eden Özcan, “Bu zafer yaşandığı dönemde hem ordu hem de halk üzerinde büyük bir moral ve isteklendirme kaynağı olmuştur. Osmanlı’nın savunmada bulunduğu Irak cephesinde kazanılan bu zafer güçlü olan İngilizlerin devamlı süren taarruzunu boşa çıkarmıştır. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı boyunca yeni üst bölgeleri ve sömürgeler oluşturmak gayesiyle oldukça özgüvene sahip bir şekilde tutum ve davranışlar sergilemekteydiler. Osmanlı karşısında yaşadıkları bu yenilgi onların bu özgüvenini kırmıştır. Bu olay ve sonrasında yaşananlar savaşların kamuoyu ve propaganda üzerinden de yürütülmeye çalışıldığını gösteren güzel bir örnektir. Yenilgi karşısında suç üst rütbelilere yıkılarak İngiliz askerlerinin bir nebze de olsa temize çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz.” diye konuştu.
Prof. Dr. Özcan, Kut Zaferi’ne giden süreçlerden de bahsederek “Kut Zaferi’nin kazanıldığı cephenin genel adı ‘Irak ve havalisi’ şeklindedir. İngilizler Hindistan’daki üst bölgelerinden de askeri destek alacaklarını düşünerek ve Çanakkale cephesinden geçilemeyeceğini anlayınca deniz güçlerinin de yardımıyla Basra Körfezi üzerinden Irak cephesini açıp Osmanlı’ya bu bölgeden müdahale etmek istemişlerdir. Bu cephede ilk başta kazandıkları zaferler onlara zafer sarhoşluğu vermiş Selmanı Pak bölgesine kadar ilerlemeyi başarmışlardır. Bu bölgeye geldiklerinde durdurulmuşlar ve geri çekilerek Dicle Nehri kenarındaki Kut kalesine sığınmak zorunda kalmışlardır. Daha fazla dayanamayan İngilizler binlerce askeriyle birlikte Osmanlı’ya teslim olmuşlardır.” şeklinde konuştu.
Kut’ül Amare Zaferi’nin hatırlanması gerektiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özcan, “Günümüzde, Kut’ül Amare Zaferi’nin yıldönümünde unutulmayan cephede unutulan zaferin anılması bizlere bir motivasyon kaynağı olmakta ve dinamizm kazandırmaktadır.” ifadelerine yer verdi.
Etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından katkılarından dolayı Prof. Dr. Özcan’a teşekkür belgesinin sunulmasıyla son buldu.

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