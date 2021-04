Bakan Karaismailoğlu: “Karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu şekilde bağladı” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık”

Bartın’da ZonguldakAmasraKurucaşileCide yol projesinin şantiyesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de ulaşımın çehresinin değiştiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, “Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı, 3.523 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 602 kilometreye yükselttik” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyaretleri kapsamında ZonguldakAmasraKurucaşileCide yol projesi şantiyesini yerinde inceledi. 2003 yılından bu yana deniz, kara, hava, ve demiryollarında haberleşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, 1 Trilyon 86 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yol medeniyettir diyerek, çok iddialı ulaştırma projelerini tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Yapılan bu işler ülkemizin ekonomik potansiyelini hayata geçirmesi yönünden önemli katma değer sağlamış, ülkemizin her noktasında sanayiyi, tarımı, turizmi canlandırmıştır. Özellikle ağırlık verdiğimiz karayollarımız illerimizi birbiriyle konforlu, emniyetli ve tasarruflu bir şekilde bağlamış, Türkiye’de ulaşımın çehresini değiştirmiştir. Son 19 yılda bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 204 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı, 3.523 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 602 kilometreye yükselttik. 2003 yılından bu yana 3 bin 492 adet köprü ve viyadük yaptık. Köprü ve viyadüklerimizin uzunluğunu ise 703 kilometreye çıkardık” diye konuştu.

“Bartın kuşkusuz hak ettiği payı almaktadır”

2003’e kadar Bartın’a sadece 7 kilometrelik bölünmüş yol varken, 75 kilometre daha yol yaparak bölünmüş yol uzunluğunu 82 kilometreye çıkarttıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu; kentteki yatırımları şöyle aktardı:

“Ülke genelindeki bu büyük projelerden Bartın ilimiz de kuşkusuz hak ettiği payı almaktadır. 2003’e kadar Bartın’da sadece 7 kilometrelik bölünmüş yol varken, biz 75 kilometre daha yol yaparak bölünmüş yol uzunluğumuzu 82 kilometreye çıkardık. Bartın’daki karayolu yatırımlarına 19932002 yılları arasında sadece 115 milyon lira harcama yapılmışken, 20032020 yılları arasında bu miktarı 35 kattan fazla artırarak 4 milyar 84 milyon liraya yükselttik. 20032020 yılları arasında, Bartın’da 57 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesiyle birlikte, 3 adet tek tüp ve 3 adet de çift tüp tünel olmak üzere toplamda 11 bin 787 metre uzunluğunda 6 adet tünel yaptık. Bugün ziyaret ettiğimiz şantiyemizin yer aldığı ZonguldakAmasraKurucaşileCide yolunun tamamının uzunluğu 147,5 kilometredir. Bu yolun 77,5 kilometresi, Bartın ili sınırlarıiçinde yer almaktadır.

Projede, 7 adet tek köprü, 10 adet çift köprü, 2 adet köprülü kavşak, 1 adet tek tüp tünel ve 7 adet çift tüp tünel bulunmaktadır. Projede şimdiye kadar 56,2 kilometrelik bölünmüş yol, 5 adet tek köprü, 8 adet çift köprü, 1 adet köprülü kavşak ile birlikte Cumayanı viyadüğü, 1 adet tek tüp Amasra ve 3 adet çift tüp tünel (T1, T2 ve T3) tamamlandı. Çalışmalarına yoğun bir şeklide devam ettiğimiz ve 2023 yılında tamamlanması öngörülen projemizin bedeli 4 milyar 603 milyon 621 bin liradır. Batı Karadeniz Bölgemizde İstanbul’dan Cide’ye kadar, zorlu coğrafi şartlara sahip bölgede DoğuBatı yönünde ulaşımın güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Batı Karadeniz yeşiliyle mavisiyle bir yeryüzü cennetidir. Aynı zamanda endüstriyelleşme ve doğal kaynaklar bakımından da son derece üretken bir bölgemizdir.

İnanıyoruz ki, çalışkan ve aydınlık insanlar yetiştiren bu bölgede yapılan her bir yatırım yakın gelecekte kat be kat geri dönecektir. Bartın’da devam eden projelerimizde de emek veren ve katkı sağlayan tüm yöneticilerimize, mühendislerimize, işçilerimize yürekten teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”

