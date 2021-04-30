Bakan Karaismailoğlu, Amasra Yolcu Limanı'nı inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyaretleri kapsamında Amasra ilçesinde yapımı tamamlanan Yolcu Limanı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Bartın'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemeler kapsamında Amasra ilçesine geçti. Burada Yolcu Limanı'na gelene Bakan Karaismailoğlu, bir süre önce yapımı tamamlanan liman hakkında bilgiler aldı.

Bakan Karaismailoğlu mendirek duvarına çıkarak burada yapımı tamamlanan çalışmaları inceledi. Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretin anısına bir grup taraftar tarafından atkı ve Amasra ziyareti anısına tablo hediye edildi.

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