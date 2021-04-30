Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)

BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner´i ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın´ı ziyaret etti. Cuma namazını Şadırvan Camii´nde kılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin BartınAmasra-KurucaşileCide yolu bölümünde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı inşaat alanını inceledi. Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-04-30 18:31:17
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.