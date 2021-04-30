Bakan Karaismailoğlu: Yolcu sayısında dünyada 9'uncu, Avrupa'da 3'üncüyüz (2)

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! Sporcular ve toplu taşıma için...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BARTIN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın Valisi Sinan Güner´i ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın´ı ziyaret etti. Cuma namazını Şadırvan Camii´nde kılan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin BartınAmasra-KurucaşileCide yolu bölümünde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı inşaat alanını inceledi. Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-04-30 18:31:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.