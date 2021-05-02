Defineciler kaya mezarı talan etti



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Darıören köyünde, ormanlık alandaki kaya mezara defineciler tarafından zarar verildi. Köy muhtarı Hikmet Erdemir alanın koruma altına alınmasını isteyerek, "Müze müdürlüğüne buranın korunması için başvuruda bulunduk. Henüz bir sonuç çıkmadı" dedi.

Bartın Darıören köyünde kayanın içinin simetrik şekilde oyulmasıyla oluşturulan mezarda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldı. Üzerindeki kayadan yapılan kapağın parçalandığı mezarın yanlarındaki basamaklar da dikkat çekiyor. Mezarın bulunduğu kayanın altı defineciler tarafından yaklaşık 5 metre kazıldı. Talan edilen alanın köye uzak olması nedeniyle definecilerin işinin kolaylaştığı belirtildi.

'KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ'

Kaya mezarının sayısız kez defineciler tarafından talan edildiğini söyleyen Hikmet Erdemir, "Buranın koruma altına alınması için müze müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Biz onlara resim de verdik, henüz bir sonuç çıkmadı. Burası tarihi bir alan mezarın üzerindeki kapak bile yan tarafa atılmış. Sürekli defineciler kazı yapmaya çalışıyorlar. Buraya yetkililer görsün, turizme kazandırılsın. Sürekli kayanın altı defineciler tarafından yok ediliyor. Bu konuda yardım bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-05-02 12:13:48



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