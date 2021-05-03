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Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı

DHA

Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Amasra Müze Müdürlüğü görevlileri, definecilerin zarar verdiği Darıören köyünde ormanlık alandaki kaya mezarda incelemede bulundu.
Bartın Darıören köyünde defineciler, kayanın içinin oyulmasıyla oluşturulan mezar ve çevresine kazı yaparak zarar verdi. Köy muhtarı Hikmet Erdemir bu olaydan sonra verilen zararın tespiti ve boyutlarının belirlenmesi çin alanda inceleme yapılmasını istedi. Bunun üzerine Amasra Müze Müdürlüğü´nde görevli arkeologlar, köye gelerek incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Hikmet Erdemir´in hazır bulunduğu incelemede arkeologlar, ölçümler yaparak, alanın yapısını inceledi. İlk belirlemelere göre, mezarın bölgede yaşayan önder bir kişiye ait olabileceği bildirildi. Detaylı incelemenin sonrasında alanın koruma altına alınacağı öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-05-03 16:14:40

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