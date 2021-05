Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye’de 4’üncü oldu

Bartın Üniversitesi, bir önceki döneme göre proje sayısını iki kattan fazla arttırdığı “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen 58 projeyle Türkiye’de 4’üncü olmayı başardı.

Bartın Üniversitesi’nde ‘Sürdürülebilir Gelişim’ ve ‘Proje Tabanlı Öğrenme’ hedefleriyle devam eden çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kültürünün yaygınlık kazanması için belli aralıklarla ‘Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimlerinin verildiği Bartın Üniversitesi’nde öğrenci başarıları her geçen yıl artıyor. Bu doğrultuda “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında 2019 yılı ikinci dönemde 32 projeyle üniversiteler arasında 5’inci olan Bartın Üniversitesi, salgın sürecine rağmen 2020 yılının birinci döneminde desteklenen 27 projeyle Türkiye’de ikinci olmuştu. Sonuçları yeni açıklanan 2020 yılı ikinci dönemde ise 105 proje önerisinin sunulduğu Bartın Üniversitesi’nde 58 proje kabul edildi. Böylece Bartın Üniversitesi, bir önceki döneme göre iki kattan fazla arttırdığı öğrenci projelerinde de istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye’de 4’üncü sırada yer almayı başardı.

“Öğrenci odaklı eğitimlerimizde proje kültürünü tabana yayıyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu dile getirerek, öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari insan kaynağını gayretleri dolayısıyla tebrik etti.

Her sene artan proje sayılarıyla birlikte ‘Sürdürülebilir Gelişim’ hedeflerini gerçekleştirmenin kıvancını yaşadıklarını ifade eden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak tüm bileşenlerimiz ile birlikte dinamik, yetenekli, toplumun ihtiyaçlarına ve gerçeklerine hâkim nesiller yetiştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. ‘Üreten Türkiye’ hedefinde öğrencilerimizi merkeze alan bir yapıda eğitimöğretim süreçlerini yönetiyoruz. ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla proje tabanlı öğrenme süreçlerine ayrı bir önem atfediyoruz. Bu noktada TÜBİTAK öğrenci projelerinde yıldan yıla artan başarı grafiğimiz bize gösteriyor ki elde ettiğimiz dereceler tesadüf değildir. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacak ve geleceğimize değer katmaya devam edeceklerdir.” dedi.

“Hedefimiz öğrencilerimize çok yönlü yetenekler kazandırmak”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nde öğrencilerin gelişiminin derslerle sınırlı olmayan bir ortamda desteklendiğinin de altını çizerek “Öğrencilerimize çok çeşitli bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklerle derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamları sunuyoruz. Bu yaklaşımın sonucunda öğrencilerimiz mezun olduktan sonra karşılaşabilecekleri durumlara hazır hale geliyorlar. Amacımız gelecek için gerekli becerileri edinmede, kampüs sınırlarının dışına çıkmak, kurumsal paydaşlarla ağlar kurmak ve çok yönlü öğrenciler yetiştirmek. Bu düşünlerle Yeni YÖK anlayışıyla birlikte geleceğimizin mimarları olacak öğrencilerimizin gelişimine destek olacak yeni ve yenilikçi birçok projeyi hayata geçiren, bu vizyonla tüm yükseköğretim kurumlarımıza olduğu gibi bizlere de destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile sürece katkıları ve yakın ilgileri dolayısıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programı Başkanı (BİDEB) Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.