Kiraladığı kamu arazisini lavanta bahçesine çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kiraladığı kamu arazisini lavanta bahçesine çevirdi

DHA

Kiraladığı kamu arazisini lavanta bahçesine çevirdi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 1 yıl önce kiraladığı kamu arazisinin 85 dönümünü tarıma elverişli hale getiren Şenol Karayaman, 20 milyon lavanta fidesi ekti. Şenol Karayaman´ın hedefi, Bartın´dan Türkiye´nin her yerine fide satışı yapmak.
Bartın Özel İdare Müdürlüğü´ne ait Büyükkıran köyünde kiraladığı  85 dönümlük araziye  Şenol Karayaman (65), 3 bin 600 kamyonla toprak getirdi, araziyi tarıma uygun hale getirdi. Lavanta bitkisinin en yüksek verim veren fide çeşidini Bulgaristan´da bulunan arazilerde yetiştiren Şenol Karayaman,  ´Sevtopolis´, `Yubileina´ ve `Hemus´ çeşitlerini  kiraladığı bu araziye ekmeye karar verdi ve 2 ay önce 130 işçinin çalışmasıyla  20 milyon adet lavanta fidesini toprakla buluşturdu.
'5 YILDAKİ HEDEFİMİZ 200 MİLYON ÇELİKLEME FİDE EKİMİ'
Şenol Karayaman, "1200 dönüm araziyi özel idareden kiraladık. 3 bin 600 kamyon toprak taşıdık. Sonrasında buraya 400 ton civarında gübre serpildi. Toprağa elverişli hale getirdik. 85 dönüme lavanta ekimi yaptık. Diğer alanlarda ise sebze ekimi yapılıyor. Lavantanın fidesini üretmek için bu alana çelikleme yöntemiyle ekimi yapmaya başladık. Yani lavanta iki türlü üretilir, bir tohumda bir de çelikleme yöntemiyle. Tohumdan üretilen fidelerde çok başarı sağlanamıyor. Bizim yetiştirdiklerimizin daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye´de sadece bu büyüklükteki alana lavanta fidesi yetişmesi için çelikleme yöntemiyle yapılan başka bir yer yok. Şu anda 20 milyon çelikleme yöntemiyle ekimini yaptık. 5 yıldaki hedefimiz 200 milyon çelikleme fide ekimi olacaktır" dedi.
Şenol Karayaman, Bulgaristan´da üretim yaptıklarını, ancak yurt dışından fide getirmenin zor olduğunu belirterek, "Bartın´da ilk önce tarıma elverişli olmayan yerlerini lavanta fidesi ekimi yapacağız. Daha sonra Türkiye´nin değişik illerine buradan göndereceğiz. Biz bu işi 30 yıldır yapıyoruz, ama biz bunu Bulgaristan´da üretiyorduk. Yurtdışından fide getirmek maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da burada yaparak, fideyi  ucuza Türkiye´ye vermektir. Bu fidemiz yağlık olduğu için lavanta ekecek olan çiftçilere uygun fiyata fide vermiş olacağız. Sonuçta lavantanın 44 çeşidi var, eğer biz bunları uygun arazilere ekersek, Türkiye´yi lavanta bahçesine çevirmiş oluruz." diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-05-05 11:37:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın lavanta üretiminin üssü olacak olacak Bartın’da 20 milyon lavanta çeliği toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Bartın lavanta üretiminin üssü olacak ...
Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde Türkiye’de 4’üncü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projelerinde ...
Bartın Üniversitesi öğrencileri 5 projeyle TEKNOFEST'te yarışacak
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencileri 5 projeyle ...
Kayıp adamı bulmak için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Kayıp adamı bulmak için ekipler seferber oldu
Kayıp yaşlı adam aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp yaşlı adam aranıyor
Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye alındı
YEREL HABERLER Definecilerin zarar verdiği kaya mezar incelemeye ...
Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı Ahşap tekne ve yat firmaları siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini ...