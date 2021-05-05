Kaybolan emekli madenci, 45 saat sonra bitkin halde bulundu



Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde kaybolan Hüseyin Eray (82), 45 saat sonra jandarma iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramalar sonucu evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bitkin halde bulundu.

Kurucaşile'ye bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı. Bugün saat 13.00 sıralarında, jandarma iz takip köpeği `Pati´ ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında otururken bulundu. Bitkin düşen Hüseyin Eray, jandarma ve ekipleri tarafından taşınarak, yola çıkartıldı. Sağlık ekibinin Kurucaşile sağlık ocağına götürdüğü Hüseyin Eray, kontrolden geçirildi. Eray´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2021-05-05 14:08:13



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