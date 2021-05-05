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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DATÜB heyetinden Ulusal Müze Genel Müdürlüğü’ne ziyaret

İHA

DATÜB heyetinden Ulusal Müze Genel Müdürlüğü’ne ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, Ulusal Müze Genel Müdürü Davit Lortkipanizde ile bir araya geldi.
Görüşmede Ulusal Müze Genel Müdürlüğü’nde sürgün yaşayan Ahıskalı Türklerle ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı. Ahmedov, zaman ayırarak kendilerini kabul eden Lortkipanidze’ye teşekkür etti.
Ziyarette konuşan Ahmedov, “Bugün yine tarihi günlerden birini yaşıyoruz ve bu önemli konuya sizlerin katkı sağlamanız bizim için çok önemli bir husustur. Gürcistan’ın Ulusal Müzesinde bulunan İşgal Müzesinde 1944 yılında vatanlarından koparılan Ahıskalı Türklerin sürgünü ile ilgili daima bilgiler yayınlanması için yer ayrılması bizler için gerçekten çok önem taşımakta ve memnuniyet vermektedir. Biz yıllardır Gürcistan hükümet yetkililerden İşgal Müzesinde bizlere de yer ayrılmasını tüm resmi görüşmelerimizde ve yazılarımızda hep talep ettik. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu iş güzel bir şekilde sonuçlanır” dedi.
Görüşmede DATÜB Meclis Üyesi ve Gürcistan Vatan Cemiyeti Başkanı Tahir Nadiradze ile Gürcistan Ulusal Müzesi Genel Müdürü yardımcısı Vakhtang Mikheil Tsereteli de yer aldı.

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