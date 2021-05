Bartın Üniversitesi’nde Turuncu Bayrak sayısı 8’e çıktı

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Erişim Ödül Töreni’nde 2 ödül daha alarak Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik) sayısını 8’e çıkardı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Öğrenci Dostu Yeni YÖK” anlayışıyla, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere rahat katılımlarını sağlamak hedefiyle üniversiteleri teşvik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Engelsiz Üniversite Ödülleri için üniversitelerden yapılan başvurular sonrasında gerçekleştirilen titiz değerlendirmelerle ‘Engelsiz Üniversite Bayrakları’ sahiplerini buldu. Turuncu, yeşil ve mavi olmak üzere üç alandaki ödüller, çevrimiçi törende üniversitelere verildi.

Bartın Üniversitesi’nde iki yeni alana daha ödül verildi

114 üniversiteden farklı kategorilerde 837 başvuru yapıldığı “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri”nde Bartın Üniversitesi, 2 ödül daha almayı başardı. Böylece Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi’nde yer alan Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi’nin ardından öğrencilerin sık kullanım alanlarından Kütüphane ve Yemekhane binaları da ‘Turuncu Bayrak’ almaya hak kazandı.

Bakan Yanık: “Hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak öncelikli hedefimiz”

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmanın öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, “YÖK tarafından 2018 yılında başlatılan ve 41 üniversiteye verilen ‘Engelsiz Program Nişanı’ uygulamasında sayının geçen yıl 116’ya yükselmesini takdirle karşılamaktayım. 2023 hedefleri doğrultusunda, inşallah bu nişanı almayan üniversitemizin kalmayacağına yürekten inanıyorum. Türkiye’yi örnek ülke haline getirebilmek için hayallerin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Zira, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığımız her hizmet, her proje onlar için başarı, sevinç ve mutluluk kaynağı haline geliyor. Bu duyguyu onlarla birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan daha güzel bir şey olamaz. Çünkü yaşamak birlikte güzeldir. Biz bu mottoyu, bütün çalışmalarımızda hâkim kılmaya çalışıyoruz. Üniversitelerimiz de özgün çalışmalarıyla bu sözü çok daha anlamlı hale getirdi.” dedi.

Başkan Saraç: “’Engelsiz Erişim’ ve ‘Engelsiz Eğitim’ başlıkları altında çalışmalar yapıyoruz”

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise “Engelsiz Erişim” yılı olarak kabul edilen 20162017 eğitim öğretim yılından bu yana yükseköğretim kurumlarında engelli bireylerin bütün mekânlara erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalıştaylar düzenlendiklerini söyledi.

Yükseköğretimde ilk kez lisansüstü eğitimde Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile doktora programı açıldığını ifade eden Başkan Saraç, “YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında engelli çalışmalarına yönelik öncelikli alanlar belirlendi. Türk işaret dili, engelsiz yaşam, özel eğitim, aile psikolojisi gibi alanlar da projeye dâhil edildi.” diye konuştu.

“Mekânda erişilebilirlik konusunda pek çok üniversitede gelişme kaydedildi”

Başkan Saraç, engellilerin karşılaştıkları güçlükler göz önünde bulundurulduğunu ve her düzeydeki eğitimlere yönelik mevzuat çalışmaların yapıldığını kaydederek “Geldiğimiz noktada mekân erişilebilirliği konusunda pek çok üniversitede gelişme kaydedilmiş olmakla birlikte eğitimin ve program içeriklerinin farklı engel grubundaki öğrenciler için erişilebilir olması için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini de biliyoruz.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tufan: “2018’den bu yana ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ veriliyor”

YÖK öncülüğünde ‘Engelsiz Erişim’ ve ‘Engelsiz Eğitim’ konularında yapılan çalışmalara değinen YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ise 2018'den beri her yıl "Engelsiz Üniversite Ödülleri" verildiğini aktardı.

Prof. Dr. Tufan, “Engelsiz Üniversite Bayrakları üç kategoride veriliyor. Mekanda erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik, sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirlik. Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına ise 'Engelsiz Program Nişanı' veriliyor. Bu kapsamda, Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 114 üniversiteden farklı kategorilerden 837 başvuru yapıldı ve titiz değerlendirmelerden geçirildi.” dedi.

“Kalite ve sürekli iyileşme anlayışıyla geleceğe yürüyoruz”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversitenin Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik) sayısının 8’e çıkmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek “Kalite ve sürekli iyileştirme sloganıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Üniversitemizin yeni yerleşkesi Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakültelerimizin fiziki altyapılarını engelli öğrencilerimizin rahat hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda Yükseköğretim Kurulumuz tarafından Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik) sayısını 8’e çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece Bartın Üniversitesi’nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebileceği bir üniversite olduğu böylece bir kez daha tescillenmiş oldu. Bu düşüncelerle Yeni YÖK anlayışıyla birlikte hayata geçirilen yeni ve yenilikçi birçok projeyle bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamıza, YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan hanımefendiye ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

