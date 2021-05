Rektör Uzun, projeleriyle geleceği hedefleyen öğrencilerle bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında proje sunan 105 öğrenci ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi bir önceki döneme göre proje sayısını iki kattan fazla arttırdığı “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen proje sayısına göre Türkiye’de 4’üncü olmayı başardı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 105 proje önerisinden 58’i kabul edilen Bartın Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, proje sunan tüm öğrenciler ve danışmanlarıyla bir araya geldi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda öğrencileri ve onlara destek veren akademisyenleri tebrik eden Rektör Uzun, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün tabana yayılması doğrultusunda belirli periyotlarla verilen eğitimlerin elde edilen başarılarda önemli bir yeri olduğuna değindi.

Rektör Uzun, üniversite olarak sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini kaydederek “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında 2019 yılı ikinci dönemde 32 projeyle üniversiteler arasında 5’inci olan Üniversitemiz, salgın sürecine rağmen 2020 yılının birinci döneminde desteklenen 27 projeyle Türkiye’de ikinci olmuştu. Sonuçları yeni açıklanan 2020 yılı ikinci dönemde ise 58 projemiz kabul edildi. Böylece Üniversitemiz, bir önceki döneme göre iki kattan fazla arttırdığı öğrenci projelerinde de istikrarlı yükselişini devam ettirerek Türkiye’de 4’üncü sırada yer almayı başardı. Hedefimiz sürdürülebilir bir gelişim ile geleceğimize değer katmaya devam etmek” dedi.

Öğrencilerden hazırladıkları projeler hakkında bilgi de alan Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğlenerek öğreneceğiz, hatalar yapacağız ve sabırla yolculuğumuz sürdüreceğiz. Yeni projeler hazırlayacağız, mevcut olan projeleri geliştireceğiz ve asla pes etmeyeceğiz. Yeni tecrübeler edinerek ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleriyle ülkemizin geleceği için durmadan çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Üniversite olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayreti içindeyiz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizle her an yeni bir şeyler öğrenmeye, yarının projelerinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz. ‘Tribünde değil odağında ol’ anlayışıyla proje tabanlı öğrenme süreçlerine ayrı bir önem atfediyoruz. Bu doğrultuda, öğretim elemanlarımız nitelikli bireyler yetiştirme ve insanlık yararına projeler üretme doğrultusunda büyük emekler veriyorlar. Bu düşüncelerle geleceğimize değer katacak çok yönlü öğrenciler yetiştirme hedefinde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimizi ‘Üreten Türkiye’ hedefinde teşvik ederek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

