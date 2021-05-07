Park halindeki minibüs alev alev yandı

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Bartın’da sokak arasında park halinde olan minibüs alev alev yandı.

Bartın’ın Orduyeri mahallesinde sokak arasında park halinde olan minibüs bilinmeyen bir sebeple alev alarak yandı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevlere Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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