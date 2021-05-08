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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar yerleri geniş tedbirler altında açıldı

İHA

Pazar yerleri geniş tedbirler altında açıldı

Bartın’da pazar yerleri geniş tedbirler altında açılırken vatandaşlar yürüme mesafesinde yer alan pazarlara giderek ihtiyaçlarını karşıladı.
Tam kapanma dönemi sürecinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.0017.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olmasına yönelik genelgenin ardından Bartın’da Pazar yerleri geniş tedbirler altında kuruldu.
Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin edebilmeleri amacıyla ikametlerine yürüme mesafesindeki en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verildi.
Pazar yerlerine girişler kontrollü noktalardan sağlanırken vatandaşların HES kodları da sorgulandı. Pazar alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazarcı esnaflarının tezgahları arasındaki mesafe artırıldı.
Bartın’da 200 yıldır kurulan ve sadece kadınların satış yaptığı Galla Pazarında sabah saatlerinde kısmi olarak başlayan yoğunluk öğle saatlerinde arttı. Sosyal mesafe kuralının ihlal edilmemesi için zabıta ekiplerince pazar yerlerinde sürekli denetimler gerçekleştirildi.
Köydeki tarla ve bahçelerinde ürettikleri ürünleri Galla Pazarında satışa sunan Ayten Çotuk pazar yerlerinin açılmasına sevindiklerini belirterek, “Allah’a şükür. Buna da şükür diyelim. Yoksa ki mahsullerimiz hep ziyan olacaktı. Bu da bizim için bir avantaj oldu” dedi.
Pazardan alışveriş yapan vatandaşlardan İhsan Gül ise “Haftada bir defa açılması lazım. Şimdi bir defa açıldı bir günlüğüne iyi ama bir haftalık sebze alınır mı? Bugün için iyi ama yarın yine aynı” ifadelerinde bulundu.

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