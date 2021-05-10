Öğrencilere basınç yaralanmalarını önleme eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilere basınç yaralanmalarını önleme eğitimi verildi

İHA

Öğrencilere basınç yaralanmalarını önleme eğitimi verildi

Ankara Gazi Üniversitesi, Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD) ve Bartın Sağlık Meslek Lisesi arasında gerçekleşen online uygulama ile Bartın Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine basınç yaralanmalarını önleme eğitimi verildi.
Basınç yaralanmalarını önleme konulu eğitime Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği (YOİHD) Başkanı ve Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Arş. Görevlisi Sinan Aydoğan konuşmacı olarak katıldı.
Moderatörlüğünü Bartın Sağlık Meslek Lisesi öğretmenlerinden Aydın Kükner’in yapıtğı eğitim programı 140’a yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara yaptığı konuşmada kaliteli bir eğitim ve nitelikli sağlık çalışanları ile yoğun bakım servislerinde yatan hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunulabileceğini ifade ederek, “Bu anlamda uzaktan da olsa lise sağlık alanı öğrencileri ile bu etkinlikte bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu ülkenin geleceği onların elinde ve ben onlara güveniyorum. Öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyoruz. Aynı zamanda Yara Ostomi İnkontinans Derneği Başkanıyım. Dernek çalışmalarımız da insanımızın acılarını dertlerini nasıl çözebiliriz? Onlara nasıl dokunabiliriz anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.
Öğretim Görevlisi Sinan Aydoğan ise yaptığı sunumda bası yaraları hakkında bilgiler vererek, “Bası yarası, tüm dünyada ve ülkemiz de hastanın yaşam kalitesini etkileyen ve sağlık bakım maliyetini arttıran önemli bir problemi olarak belirtilmektedir. Basınç yaralarının hasta başına günlük tedavi maliyeti, hastanelerde gün başına ortalama €2.34 €77.36, bakım evlerinde €2.42 €16.18 olduğu bilimsel olarak araştırma sonucudur. Bu nedenle en etkin tedavi, risk altındaki hastaların tanınması ve bası yarası açılmasının önlenmesidir” İfadelerini kullandı.
Eğitim programının modetörlüğünü yapan Aydın Kükner ise, “Zor günler geçirdiğimiz bu Pandemi dönemini verimli geçirmek istiyoruz. Lisemiz ile üniversiteler arasında bir gönül bağı kurmayı hedefliyoruz. Bilgi paylaşılınca güzeldir prensibinden yola çıkarak küçük bir Anadolu kentinde öğrencilerimizle bir araya gelen Gazi Üniversitesinin değerli akademisyenleri Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara ve Öğretim Görevlisi Sinan Aydoğan hocalarımıza sağlık eğitimine yaptıkları katkılardan dolayı okulumuz adına teşekkür ederim. Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Uzun’un “Kadir Gecesi” mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un “Kadir Gecesi” mesajı
Pazar yerleri geniş tedbirler altında açıldı
YEREL HABERLER Pazar yerleri geniş tedbirler altında açıldı