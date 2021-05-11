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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’dan İsrail’e sert tepki

İHA

Bartın’dan İsrail’e sert tepki

İsrail'in Mescidi Aksa saldırıları, Bartın'da protesto edildi.
Bartın’da bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail’in Mescidi Aksa'da Filistinlilere saldırılarını protesto etti. Protesto gösterilerine Bartın’da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencileri de katıldı.
Bartın İmam Hatip Camiinde bir araya gelen MemurSen ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konvoyla Cumhuriyet Meydanına hareket etti. Burada açıklamalarda bulunan MemurSen Bartın İl Başkanı Muhammet Akça, “Kudüs’te adalet tüm dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı siyonizm ve onun beslediği emperyalizmdir. Mescidi Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı siyonizmin yeşerdiği bu kirli düzendir.” Dedi.
Eğitim BirSen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman’da alanda yaptığı konuşmada Filistin için Kürt ve Türk kanının birbirine karıştığını kaydedip, “Kudüs meselesi, Mescidi Aksa meselesi bir imani meseledir. Sizler imanınızla, tarih şuurunuzla bu memlekete ve bu dine inancınızla bağlılığınızla buraya koştunuz. Mescidi Aksa bizim kutsal mabedimizdir. Kudüs bizim kutsal şehrimizdir. Kutsal kitabımız Kuranı Kerim’de Mekke’den de Medine’den de daha fazla zikredilen bir şehirdir Kudüs. Dolayısıyla Kudüs’e sahip çıkmak imanımızın gereğidir. Ve biz bu görevi hep birlikte ifa ediyoruz. Yine en kutsal ayımızda, en kutsal gecemizde kutsal mabedimiz Mescidi Aksa’ya saldırırken batılı dünya yine gözlerini kapadı. Deve kuşu misali kafasını kuma gömdü. Olanları sadece seyrediyor. Bu Filistin davası için Kürt’ünde Türk’ünde kanı birbirine karışmıştır. Yani Filistin yani Mescidi Aksa Anadolu’yu da birleştiren kardeş eden bir davadır.” İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından alandaki Filistinli gençler uzun süre sloganlar attı.

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