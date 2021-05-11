“Engelli Anne- Engelli Çocuk Sempozyumu”

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla “Engelli AnneEngelli Çocuk Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından çevrimiçi olarak gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye’nin farklı illerinden katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte farklı görüş açılarıyla ile “engelli anne ve engelli çocuklara” yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla bilgiler verilerek güncel tartışmalar üzerinden görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, sempozyum ile engelli anne ve engelli çocukların sorunlarını tartışmayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve engelli anne ile engelli çocuklara rehber olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Prof. Dr. Çelik, “2020 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türkiye genelinde Ulusal Engelli Veri Tabanı’nda kayıtlı hayatta olan engelli sayısı 2 milyon 530 bin 376 olarak belirtilmiştir. Bu sayının yüzde 27’sinin 021 yaş, yüzde 36’sının 2249 yaş, yüzde 37’sinin ise 5064 yaş arası bireyler oluşturmaktadır. Bu rakamlar engellilerin farkında olmamız, onların sağlık, eğitim, sosyal ve istihdam gibi pek çok sorunlarına çözüm bulmamız gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bartın Üniversitesi olarak öncelikle engelli öğrencilerimizin ve personelimizin ihtiyaçlarını gidermek ve engelsiz bir üniversite olmak için tüm paydaşlarımızın desteğini alarak çalışıyoruz. İlimiz, bölgemiz ve ülkemizdeki engellerin sorunlarına yönelik projeler üreterek çözüm bulmaya amaçlıyoruz.” dedi.

1016 Mayıs Engelliler Haftası’nın engelli bireyler ve anneleri için önemli bir hafta olduğunu dile getiren Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ise “Farkındalık hep dile getirilen bir konu olmuştur. Ancak engelli çocuğa sahip aileler toplumda farkındalık eksikliği nedeniyle birçok sorun yaşamaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu doğrultuda önemi gelişmeler var. Engellilerimiz artık daha görünür. Aileler eskisi gibi kendilerini ve çocuklarını gizlemiyorlar. Bu önemli bir gelişme. Bu önemli gelişmede toplum farkındalığının artması önem taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Gün boyunca devam eden sempozyumda 6 ayrı konferans ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Bu kapsamda etkinliğin öğleden önceki kısmında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Demirel Bozkurt “Engelli Kadınlarda Üreme Sağlığı Sorunları”, emekli hemşire Fatma Tuzcuoğlu “Engelli Çocuk Annesi Olmak”, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fadime Üstüner Top “Engelli Çocuk ve Sağlık Sorunları” ve Zonguldak Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama okulu II. Kademe Müdür Yardımcısı Ayşegül Çolak “Engelli Çocuk Eğitimi” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sempozyumun öğleden sonraki kısmında ise Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Orkun Erkılıç, Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Çelik “Engelli Çocuklarda Ev Kazalarının Önlenmesi”, Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’de Sosyolog Banu Başaran Canlı “Engelli Hakları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Hizmetleri” adlı konferansı verdi.

Sempozyumun kapanış konuşmasında ise Prof. Dr. Çelik, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek “Başarılı bir şekilde tamamlanan etkinliğimizde destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen sempozyum sekreterleri Öğr. Gör. Ebru Cirban Ekrem ve Öğr. Aylin Kurt’a, Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik ve idari insan kaynağına, saygıdeğer katılımcılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

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