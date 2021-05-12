Kassanov’dan, İsrail’in Kudüs'te Müslümanlara uyguladığı şiddete kınama

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İsrail polisinin Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

Kassanov açıklamasında şunları söyledi:

“İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırması kesinlikle kabul edilemez. İsrail'in bu tür uygulamaları ırkçı eylemlerdir ve bu eylemler uluslararası hukuka tamamen aykırıdır.Tüm emperyal güçlerin desteği ile siyonistlerin Filistin topraklarındaki Müslümanların evleri, iş yerleri ve çocuklarına saldırısı yıllardır devam eden bir durum. Kudüs bütün Müslümanlarındır ve Müslümanların kutsal beldesi olarak kalmaya devam edecektir. İsrail polisinin saldırıları Müslümanlara, Mescidi Aksa'ya büyük bir saygısızlıktır ve biz DATÜB olarak bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.”

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