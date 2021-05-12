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Bartın Üniversitesi’nden “Bu zulme sessiz kalmıyoruz” açıklaması

İHA

Bartın Üniversitesi’nden “Bu zulme sessiz kalmıyoruz” açıklaması

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İsrail’in Filistin’de masumları ve Mescidi Aksa’yı hedef alan saldırılarının kınandığı bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü’nden Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan kınama mesajında “Bu zulme sessiz kalmıyoruz” denildi. İsrail’in Filistin’de masumları ve Mescidi Aksa’yı hedef alan saldırılarının insan haklarına aykırı olduğunun ifade edildiği açıklamada, uluslararası camianın bu hukuk tanımaz tavırlara karşın harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.
İsrail’i kınama bildirisinde şu ifadelere yer verildi:
“Bu zulme sessiz kalmıyoruz… Filistin’deki büyük insanlık dramı devam ediyor. Yine bir Ramazan ayında Mescidi Aksa başta olmak üzere Kudüs’ün farklı bölgelerinde Müslümanlara yönelik hukuksuz saldırılar düzenleniyor. İsrail yönetimi tarafından yapılan bu saldırıları esefle kınıyoruz.”
Bartın Üniversitesi’nin resmi web sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan kınama metni kısa sürede büyük ilgi gördü. Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi 70 farklı ülkeden de öğrencileri bulunan Bartın Üniversitesi’nin paylaşımı yüzlerce etkileşim aldı. Akademik camianın farklı kademelerinden bilim insanlarıyla birlikte öğrencilerin de alıntıladığı kınama mesajında yaşanan zulme ve hak gaspına karşı ortak tavır sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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