Bayramı namazı camilerde virüs tedbirlerine uygun şekilde kılındı

Bartın’da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için evlerine yürüme mesafesindeki camilere akın etti. Korona virüs tedbirleri altında kılınan bayram namazı öncesinde vatandaşlar bayram boyunca ziyaretlerde bulunmamaları ve virüse karşı alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıldı.

Bartın’da çok sayıda kişi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ramazan Bayramı namazını kılmak üzere evlerine yürüme mesafesindeki camilere akın etti. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları dikkatle uygulandı. Din görevlileri ve cami görevlileri tarafından cami içlerinde ve çevrelerinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara yer gösterilerek yardımcı olundu. Emniyet ekipleri de cami çevrelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yaptı. Ayrıca din görevlilerince vatandaşlar bayram boyunca ziyaretlerden kaçınmaları, aile, akraba, komşu, dost bayramlaşmalarını iletişim kanalları ile sağlamaları konusunda uyarıldı. Camilerdeki kapasitenin dolması üzerine bazı vatandaşlar bayram namazını cami avlusunda kıldı. Bayram namazı için camilerde bir araya gelen vatandaşlar, namazın ardından yeniden evlerine dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.