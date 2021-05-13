Tarlada yaralı bulunan yavru tavşan tedaviye alındı

İki takım daha Süper Lig'e veda etti!

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)-BARTIN´ın Ulus ilçesinde tarlada yaralı bulunan yavru tavşan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Ulus ilçesi İbrahim Deresi köyünde oturan Recep Yılmaz tarlada çalıştığı sırada hareket etmeyen yavru bir tavşan buldu. Yılmaz'ın haber vermesi üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tavşanı veterinere götürdü. Sol ayağının kırık olduğu belirlenen yavru tavşan iyileşmesinin ardından bulunduğu alana bırakılacak. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-05-13 13:38:21



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