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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı

İHA

Bartın’da sopalı silahlı kavga: 3 yaralı

Bartın’da havaya ateş edilmesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi sopa ile 2 kişi ise av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandı.
Olay, Bartın merkez ilçeye bağlı Tabanözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki T.Ç. bayram bahanesi ile av tüfeği ile havaya ateş etti. Havaya ateş eden T.Ç.’ye aynı binada oturan 38 yaşındaki amcası A.Ç. duruma tepki gösterdi. Amca yeğen arasında başlayan tartışma diğer aile üyelerinin de müdahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Havaya ateş açan T.Ç.’ye sopa ile saldırılırken olaya müdahil olan 17 yaşındaki U.Ç. av tüfeği ile kavga eden amca A.Ç. ve yeğeni T.Ç.’nin üzerine ateş açtı. Olaya karışan başka bir A.Ç. isimli şahıs da sopayla yaralandı. Amca A.Ç., yeğeni T.Ç. ve olaydaki diğer şahıs A.Ç. de 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşan U.Ç. jandarma ekiplerince 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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