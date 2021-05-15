Bartın Üniversitesi ailesi çevrimiçi bayramlaşmada bir araya geldi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi mensupları çevrimiçi olarak düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle ülke genelinde evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, Bartın Üniversitesi’nde bayramlaşma geleneği bozulmadı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu bayramda da bayramlaşma programı dijital ortamda gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi’nin akademik ve idari personelinin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programına, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Yurt Dışı Eğitim Programı kapsamında Bartın Üniversitesi adına yurt dışında doktora öğrenimlerine devam eden akademisyenler de katıldı.

Bayramın sağlık, esenlik ve huzurla kavuşacağımız günler için umut olmasını dileyen Rektör Uzun, salgının etkileriyle birlikte Filistin’de yaşananlar dolayısıyla bu bayrama hüzünle girdiklerini ifade etti.

Rektör Uzun, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Bizleri, umutların tazelendiği bir bayrama daha ulaştıran Cenabı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Her ne kadar içinde bulunduğumuz salgın sürecinde bu günleri ailelerimiz ve sevdiklerimiz için evlerimizde geçirecek olsak da sevgi, kardeşlik ve muhabbetimizle bu bayramı da hakkıyla idrak edeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle başta öğrencisi, mezunu, akademik ve idari insan kaynağıyla Bartın Üniversitesi ailesi ile Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını tüm kalbimle diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.