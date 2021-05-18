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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite rektörleri Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı

İHA

Üniversite rektörleri Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da aralarında bulunduğu 189 üniversiteden rektörler 9 dilde yayınladıkları bildiriyle Filistin için adalet ve insan hakları çağrısı yaptı.
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Filistin’de yaşanan son olaylara ilişkin açıklamasının ardından 189 üniversiteden rektörler bir araya gelerek ortak bildiri yayımladı. OSTİM Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısına fiziki olarak katılımın yanı sıra Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da aralarında bulduğu rektörler çevrimiçi olarak destek verdi.
9 dilde hazırlanan bildirinin Türkçe metnini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İngilizce metnini Hitit Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Arapça metnini ise Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız okudu. Bildiriler ayrıca Rusça, Fransızca, İspanyolca, Urduca, Bengalce ve İbranice olarak yayımlandı.
İsrail yönetiminin Gazze şeridinde yerleşik sivil ve savunmasız Filistinlilere yönelik uygulamalarına, yaşam hakkını ortadan kaldıran şiddet, baskı ve saldırılarına bir yenisini daha eklediği, bebek, çocuk, kadın ve yaşlılar dâhil, çok sayıda masum sivili öldürdüğü, yaraladığı ve evsiz bıraktığının ifade edildiği bildiride, Filistin’e gerekli desteğin gecikmeden verilmesi gerektiği vurgulandı.
Bildiride; İsrail’in insan haklarını umursamadan Dünya’nın gözü önünde sistematik bir soykırım yoluyla çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeden sivilleri öldürmeye, evlerini ve topraklarını gasp etmeye, tarım alanlarını yok etmeye devam ettiğinin altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:
“Aralıksız devam eden kanlı saldırılar sebebiyle üniversite rektörleri olarak uluslararası topluma sesleniyoruz, Birleşmiş Milletlerin uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde saldırılar, yıkım ve tahliyeler durdurulmalı, onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli destek gecikmeksizin verilmelidir. Uluslararası yargı organlarının 1967 yılından bu yana İsrail askeri güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs dâhil Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduklarına dair kararları mevcuttur. Bu kararlar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmaktadır. Bu doğrultuda, uluslararası insan hakları yargı kurumlarını İsrail’in hukuk ve insanlık dışı baskı ve saldırılarına karşı net bir tavır takınarak görevlerini yerine getirmeye ve saldırıları durdurmaya davet ediyoruz. Sorumluların yargılanmasını ve Filistin halkının zararlarının tazmin edilmesini de talep ediyoruz.”
Filistin için adalet ve insan hakları çağrısının yapıldığı bildiride ayrıca “Bu bildiride imzası olan bizler, Filistinlilerin en doğal insan hakkı olan onurlu yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygıyla destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz. Ayrıca, akan kanın durması ve Filistinlilere yapılan saldırıların sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü insani görevi üstlenmeye hazır olduğumuzu uluslararası kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine de yer verildi.

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