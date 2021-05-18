Rektör Uzun’dan 19 Mayıs mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Samsun’da yakılan meşalenin bugün de aynı ruhla gençlerimiz tarafından taşındığını kaydederek, “Bu kararlılık ülkemizin ilerlemesindeki, gelişmesindeki ve büyümesindeki en büyük güvencemizdir.” dedi.

Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ülkemizin bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Anadolu’ya ilk adımını atmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ilk adım ile başlayan milli mücadelemiz Amasya, Erzurum ve Sivas’tan tüm yurda yayılmıştır. Çok zor şartlar altında sürdürdüğümüz bağımsızlık mücadelesi sonucunda vatanımız bölünmez bir bütün olmuş, gelecek nesillere emanet edilmiştir. Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve umutlu bir Türkiye hedeflenmiştir. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimize bu noktada olan güvenimiz tamdır. Milli Mücadele ruhuyla her alanda yerli ve milli atılımlar yapacak, ülkemizi muasır medeniyetlerin üstüne taşıyacak olan gençlerimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

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