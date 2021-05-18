Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı emekli madenci öldü 

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen emekli madenci Ali Karataş´a (63) çarptı. Kamyonet ile duvar arasına sıkışan Ali Karataş hayatını kaybetti.
Kaza akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak´ta meydana geldi. M.T. yönetimindeki 74 AAD 620 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ali Karataş´a çarptı. Kamyonet ile duvar arasında sıkışan Ali Karataş ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. M.T gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-05-18 22:35:09
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