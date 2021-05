Bartın Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftası kutlandı

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Hemşirelik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12 18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikte konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bu özel gün ile sağlık ekibinin en önemli unsurlarından biri olan hemşirelerimiz, en ön cephede gösterdikleri eşsiz ve fedakâr mücadeleleriyle herkese anımsatılmaktadır.” dedi.

“Hemşirelerimiz yüce gönüllerde destanlaşıyor”

Salgın sürecinde hemşirelerin önemli sorumlukları fedakârca yerine getirdiklerinin altını çizen Rektör Uzun, “İçinde bulunduğumuz zaman dilimi bir kez daha göstermektedir ki üstün emekleri ve eşsiz fedakârlıklarıyla hemşirelerimiz, hatırlanacak bireyler olmaktan çok unutulmayacak kahramanlar olarak anılması gerekiyor. Ağır riskler altında verdikleri mücadeleler kayıtlara geçiyor. Tıp Biliminin tüm alanlarında olduğu gibi bilgiyi, sanatı ve merhameti birlikte içeren bu mesleğin kahramanları her gün yeni bir tarih yazıyor ve yazmaya devam ediyor. En zor anlarda ve hayata olan umudumuzu paylaştığımız, yanı başımızdaki kişiler olarak yüce gönüllerde destanlaşıyor.” ifadelerine yer verdi.



“Geleceğimize değer katacak sağlıkçılarımızı yetiştiriyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi’nde geleceğe değer katacak sağlıkçıların yetiştirildiğini de vurgulayarak “Bartın Üniversitesi olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda geleceğimize değer katacak sağlıkçılarımızı yetiştiriyoruz. Onların gelişimi ve nitelikli bireyler olmaları için tüm bileşenlerimizle büyük gayret gösteriyoruz. Üniversitemizde akademik yetkinlik ve araştırma ögelerini birleştirip, uygulayıcı bir öğrenme yöntemiyle lider bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her geçen gün kendimizi yeniliyor ve sürdürülebilir bir büyüme göstererek geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” diye konuştu.



“Hemşirelerimiz hayatın her döneminde tartışılmaz bir şekilde var olmuştur”

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ise hemşireliğin sürekli gelişen profesyonel bir meslek olduğunu aktararak “Bilindiği gibi hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumak, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirmek ya da hastanın huzurlu bir ölümüne yardımcı olmak üzere hayatın her döneminde tartışılmaz bir şekilde var olan, bunları yaparken de kanıta dayalı bilimi, teknolojiyi ve sanatı kullanarak kendini sürekli geliştiren profesyonel bir meslektir” dedi.



“Hemşirelerimizi sağlık sisteminin önemli bir unsurudur”

Hemşirelerin sağlık sisteminin çok önemli bir unsuru olduğunu da vurgulayan Çelik, “Covid19 pandemisi hemşirelerin sorumluluklarını en üst düzeyde gerçekleştirdikleri, toplumun sağlığının korunması, hastalıkların tedavi ve bakımı için gerek kliniklerde gerekse sahada gösterdikleri üstün çabalarla sağlık ekibinin ne denli vazgeçilmez bir üyesi olduğunu gözler önüne serdiği bir süreç olmuştur. Bu doğrultuda 2020 yılı hemşire ve ebe yılı olarak ilan edilmiş, önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Uluslararası Hemşireler Birliği 2021 yılının temasını, ‘Hemşireler: Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses’ olarak belirlemiştir” ifadelerini kullandı.



Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Güler Cimete tarafından “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımında Liderlik Edecek Bir Güç ICN 2021 Hemşirelik Teması” adlı konferans verildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nden Uzm. Hem. Arzu Yalçınkaya tarafından resim analizi ve atölye çalışmasının gerçekleştirildiği etkinliklerde Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Hüseyin Tolga Gazi ve Mehmet Can Yiğit tarafından canlı müzik dinletisi sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.