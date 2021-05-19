Bartın'da akrabalar arasında balta ve sopalı kavga: 5 yaralı



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, arsa paylaşımı nedeniyle akrabalar arasında balta ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Ulus´a bağlı Elmacık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Tahir Aytar ile kuzeni Ali Aytar (67) arsanın paylaşımı konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle iki taraf birbirlerine balta ve sopalarla saldırdı. Kavgada Hatice Aytar (70), Sultan Aytar (39), Nuray Küçük (48), Filiz Küçük (32) ve Ali Aytar yaralandı. Ali Aytar başına atılan baltayla ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi gelldi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, Tahir Aytar ve oğlu Emre Aytar´ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-05-19 19:02:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.