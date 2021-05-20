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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

İHA

Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Bartın’da aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı. Kovanların paramparça olduğu olayda binlerce arı telef oldu.
Olay gece saatlerinde Bartın’ın Balat köyünde meydana geldi. Balat köyünde yaşayan 28 yaşındaki Erkan Geniş sabah saatlerinde ailesine ait bahçedeki arı kovanlarını kontrole gitti. Geniş, evine 150 metre mesafe uzaklıkta ana yol kenarındaki bahçeye ulaştığında ise karşılaştığı manzara ile şok oldu. Gece saatlerinde yiyecek arayan ayının tellerle çevrili bahçeye girdiği ve arı kovanlarını paramparça ettiği görüldü.
Ayı saldırısı nedeniyle çok sayıda kovanın parçalandığını ve binlerce arının telef olduğunu ifade eden Geniş, “dün gece saatlerinde yaşandı. Gece saat kaçtı bilmiyoruz. Gelmiş işte arıları buradan yola atıyor. Arıları zaten buralarda topladık. Kovanın bir tanesini alıp gitmiş zaten. Zayiat çok. Arılar en fazla bir hafta içinde ölür ya da giderler.” Dedi.
Ayının parçaladığı petekleri inceleyen Geniş, “Gördüğünüz gibi peteği bu hale getirmiş, ölü arılarda var zaten. Kovanın da bir tanesini aldı gitti. Arılarını yarısı bu tarafta ölmüş. Sonuç bu” ifadelerinde bulundu.

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