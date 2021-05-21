Bartın'da ilk kez bir plaj mavi bayrak aldı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN Belediyesi'nin kentin gözde tatil beldelerinden İnkum plajı için mavi bayrak almak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı´na yaptığı başvuru kabul edildi, İnkum plajında 3 bölge mavi bayrak almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın´da ilk kez bir plajımıza mavi bayrağı almayı başarmış olduk" dedi.

Bartın Belediyesi, geçen yıl İnkum tatil beldesinde plaja mavi bayrak için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı´na başvurdu. Mavi bayraklı plaj unvanına sahip olabilmek için belirlenen kriterlere uyulması adına, 4 ana başlıkta, toplanan suyun temizliği, çevre yönetimi, can güvenliği ve engelli erişimi gibi 33 alt kriterle ilgili çalışma yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye'deki mavi bayrak almaya hak kazanan 519 plaj arasında Bartın İnkum plajının da 3 noktada bayrak aldığını açıkladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 3 kilometre uzunluğa sahip İnkum plajının 3 noktada mavi bayrak aldığını belirterek, "2020 yılında ilgili kurumlara yaptığımız başvurular sonrasında Bartın İnkum plajı mavi bayrak aldı. İnkum tatil beldemizin sahil uzunluğu fazla olduğu için 3 ayrı nokta 3 mavi bayrak almaya hak kazandı. Bunun için bizlere sunulan 33 kriterlerin hepsine uyarak, bayrağı almayı başardık" dedi.

Atıkların denize akmasını önlediklerini belirten Başkan Akın, "Mavi bayrağı almak için çevre yönetimi, can güvenliği ve suyun kalitesi gibi noktalardan 4 yıldır belirli aralıklarla örnekler alındı. İnkum tatil beldemizde 4 yıl öncesine kadar denize 14 bin ton atık akıyordu. Ancak, Avrupa Birliği projesi ve belediyemizin ortaklaşa yaptığı atık su arıtma tesisini faaliyete geçirerek, bu atığın denize akmasını önledik. Özellikle İnkum tatil beldesinde çeken akıntı yoğun olduğu bir yer olduğu için cankurtaranlar ve diğer önlemleri sıkı sıkıya aldık. Yine plajımızın temizliğini özel makinelerle yaparak, tertemiz bir kum haline getirdik. Hep birlikte çalışarak, mavi bayrağı almış olduk. Tertemiz bir denizimiz var. Bartın ilk kez bir mavi bayraklı plajı oldu. Kentimize hayırlı olsun. Yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-05-21 10:25:57



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