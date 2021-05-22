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Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Bartın'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da jandarmanın yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 17 tüfek, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde S.Y., S.Ö. ve M.A.'nın evlerinde yapılan aramada 1 uzun namlulu tüfek, 1 uzun namlulu yivli dolma tüfek, 1 kısa namlulu tüfek, 4 tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçağın yanı sıra 30 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı. 
Silah ticareti yapma ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-05-22 12:58:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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