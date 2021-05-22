DATÜB'den Kazakistan'da eğitim ziyareti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Kazakistan’da Özel 1 Nolu Talgar Yatılı Lisesi'ni ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Kazakistan'da gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerinde elde ettiği başarılardan dolayı örnek gösterilen Özel 1 nolu Talgar Yatılı Lisesi'ni ziyaret ederek, okul müdürü Dildar Badalova ile görüştü.

Yapılan görüşmede, DATÜB olarak gelecekte yapılması muhtemel ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Talgar 1 Nolu Özel Yatılı Lisesi DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un arsa bağışı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından inşa edilerek faaliyete geçirilerek Ahıskalı Türklere ve Kazakistan halkına hediye edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.