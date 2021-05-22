Bartın’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon dereye devrildi.
Kaza, Bartın Artı karayolunun Okçular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arıt’tan Bartın kent merkezi istikametine seyir halinde olan Kemal K. yönetimindeki 74 BD 218 plakalı kamyon kontrolden çıkarak Okçular deresine devrildi.
Sürücü Kemal K. kazayı şans eseri yaralanmadan atlattı.
Dereye devrilen kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.