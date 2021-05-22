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Bartın Üniversitesi’nde ‘Aşılara Güncel Bakış’ adlı konferans düzenlendi

İHA

Bartın Üniversitesi'ndeki konferansta Türkiye'deki çocukluk dönemi rutin aşılama programından bahsedilerek Covid19 aşılarıyla ilgili bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi’nde ‘Aşılara Güncel Bakış’ adlı konferans düzenlendi

Bartın Üniversitesi’ndeki konferansta Türkiye’deki çocukluk dönemi rutin aşılama programından bahsedilerek Covid19 aşılarıyla ilgili bilgiler verildi.
Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ‘Aşılara Güncel Bakış’ adlı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin moderatörlüğünü yapan Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlknur Dolu, ülkemizde uygulanan rutin çocukluk çağı aşılama programı ve Covid19 pandemisi ile birlikte aşıların öneminin arttığını ifade etti.
“Ülkemizde Çocukluk Dönemi Rutin Aşılama Programı” başlıklı bir konuşma yapan Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ndan Dr. Çağrı Emin Şahin, ülkemizdeki aşı üretim çalışmaları ve aşılamanın toplumun sağlığı korumadaki önemine vurgu yaptı.
Şahin, ayrıca ülkemizde mevcut rutin çocukluk çağı aşılama programı, erişkinlere yönelik aşılama uygulamaları ve ülkemizde yürütülen bağışıklama çalışmalarının başarısı konularına da değindi.
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Caferi Tayyar Şaşmaz ise “Covid19 Aşıları” başlıklı sunumu ile Covid19 pandemisine ilişkin güncel durum hakkında bilgiler verdi.
Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için toplumun en az yüzde 66’sının aşılanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şaşmaz, dünyada ve ülkemizdeki Covid19 aşı geliştirme çalışmaları, ülkemizdeki Covid19 aşılama uygulamaları, dünyada ve ülkemizde Covid19 karşı gerçekleştirilen bağışıklama oranları konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Konferansın kapanış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, birey ve toplum sağlığını korumak için aşı ve bağışıklamanın öneminin özellikle pandemi döneminde tekrar gündeme geldiğini söyledi.
Çelik, pandemi sürecini kontrol altına almak ve pandemi öncesi hayatımıza bir an evvel dönmek için ülkemizde ve dünyada Covid19 aşılamasının başarılı bir şekilde tamamlanması önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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