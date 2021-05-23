Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı

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Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde demir ustası Tayfun İnce, boş mazot tankına girerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kurucaşile'ye bağlı Tekkeönü köyünde oturan demir ustası Tayfun İnce, çalıştığı işyerindeki boş mazot tankından kedi sesi geldiğini duydu. Tankın kapağından içeri bakan İnce, yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Arkadaşlarından yardım isteyen İnce, çekiç ile mazot tankını keserek, yavru kediyi kurtardı. Yavru kediye süt veren İnce, daha sonra işyerinin dışında bekleyen annesinin yanına bıraktı. Yavru kedinin kurtarılma anı ise İnce'nin arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Tayfun İnce'nin mazot tankını keserek yavru kediyi dışarı çıkardığı anlar yer alıyor. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR

2021-05-23 19:13:14



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