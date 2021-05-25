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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde “Milletin Kütüphanesi” anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesi’nde “Milletin Kütüphanesi” anlatıldı

Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi hakkında bilgiler verdi.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından “Milletin Kütüphanesi” adlı çevrimiçi konferans gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu etkinliğe Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra farklı illerde görev alan kütüphaneciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun, “Ülkesi için durmaksızın çalışan, hakikat aşkıyla dolu, okumanın ve bilimin kıymetini bilen gençlerimiz için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi eşi bulunmaz bir eser olmuştur. Her gün gelişme, kalkınma yolunda ilerleyen ve mesafeler kat eden ülkemize bu müstesna eser kazandırılmıştır. Millet Kütüphanesi ile 4 milyonun üzerinde basılı kitap, milyonlarca elektronik yayın ve yine milyonlarca makale, rapor ile belge araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu düşüncelerle Dünya’nın sayılı kütüphaneleri içinde yer alan eseri milletimize kazandıran Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu müstesna eserin kazandırılmasında emeği geçen, eser bağışlayan herkese de sundukları katkılar dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.
Açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin kuruluşu, hizmet ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Tuğlu, “Millet Kütüphanesi, şu ana kadar Türkiye’de yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük kütüphanesidir. 125 bin metrekare alandan oluşmakta ve 5 bin 500 kişilik oturma alanı mevcuttur. Kütüphanemizde 4 milyonun üzerinde basılı yayın, 65 veri tabanı ve 200 milyonun üzerinde elektronik kaynağı araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur. Millet Kütüphanesi bir kütüphane olmasına rağmen içerisinde birçok farklı özellikte kütüphaneyi de barındırmaktadır. Cihannüma salonundan Nadir eserler kütüphanesine ses ve görüntü kütüphanesinden Nasreddin Hoca çocuk kütüphanesine kadar birçok alan tek çatı altında bulunuyor. Sosyal alanda da sergiler, paneller ve söyleşilerle bilim ve kültür dünyamıza katkılar sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Etkinlik, soru ve cevap bölümünün ardından Rektör Uzun’un, katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Tuğlu’ya çevrimiçi olarak teşekkür belgesini sunmasıyla son buldu.

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