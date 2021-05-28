24 yıllık polis, nöbetçi kulübesinde intihar etti

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde, nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru Necati D. (46), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Amasra Kaymakamlığı girişinde meydana geldi. 24 yıllık polis memuru Necati D., nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D.'nin cansız bedeni, morga götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2021-05-28 14:41:34
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